«Севилья» дома обыграла «Леганес» Подопечные Хулена Лопетеги победили со счетом 1:0.

Загрузка...

В рамках 15-го тура чемпионата Испании «Севилья» на своем принимала главного аутсайдера лиги – «Леганес». Единственный мяч в игре забил защитник хозяев Диего Карлос, который отличился во втором тайме.

Таким образом, команда набрала 30 очков и находится на втором месте в турнирной таблице, отставая от мадридского «Реала» на одно очко. «Леганес» остался на последней строчке, имея в своем активе лишь шесть очков.

Чемпионат Испании. 15-тур.

«Севилья» – «Леганес» – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – 63 Карлос.