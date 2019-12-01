«Ювентус» потерял очки в матче «Сассуоло» Матч завершился со счетом 2:2.

В рамках 14-го тура чемпионата Италии лидер турнирной таблицы «Ювентус» играл против «Сассуоло». В первом тайме команды обменялись забитыми голами. В составе хозяев забил защитник Леонардо Бонуччи (21), а через две минуты гол сравнял Жереми Бога (23). В начале второй половины игры гости смогли выйти вперед усилиями нападающего Франческо Капуто (47). «Ювентус» смог уйти от поражения благодаря удачно реализованному 11-метровому удару Криштиану Роналду (68).

Таким образом, «Юве» после этого тура рискует потерять первое место Серии А, если его преследователь миланский «Интер» победит дома «СПАЛ». Что касается «Сассуоло», то эта команда находятся на 12-й строчке с 14 очками.

«Ювентус» – «Сассуоло» - 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – 21 Бонуччи, 1:1 – 23 Бога, 1:2 – 47 Капуто, 2:2 – 68 Роналду (с пенальти).

«Ювентус»: Буффон, Сандро, де Лигт, Бонуччи, Куадрадо, Бентанкур, Пьянич, Джан (Матюиди, 54), Бернардески (Дибала, 53), Роналду, Игуаин (Рэмзи, 80).

«Сассуоло»: Турати, Кирьякопулос, Романья, Марлон, Тольян, Локателли, Х. Траоре (Дункан, 62), Маньянелли, Бога (Пелузо, 90), Капуто, Джуричич (Мюльдур, 72).

Предупреждения: Джуричич (40), Локателли (65), Тольян (78), Мюльдур (87), Пьянич (89).