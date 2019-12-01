«Зенит» и «Спартак» объявили составы - Советский спорт
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01 декабря 2019 17:56ФутболШарафудинов Виктор

«Зенит» и «Спартак» объявили составы

Матч 18-го тура РПЛ начнется в 19:00.

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Спартака» на матч чемпионата России.

«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Иванович, Караваев, Ракицкий, Барриос, Шатов, Оздоев, Азмун, Дриусси, Дзюба.

«Спартак»: Максименко, Жиго, Айртон Лукас, Джикия, Кутепов, З.Бакаев, Крал, Зобнин, Умяров, Понсе, Ларссон.

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