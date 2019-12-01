«Гуанчжоу Эвергранд» выиграл чемпионат Китая Команда побеждает в восьмой раз за последние девять лет.

«Гуанчжоу Эвергранд» стал победителем Суперлиги Китая, обыграв в решающей встрече «Шанхай Шэньхуа» со счетом 3:0.

Второе место занял «Бейцзин Гуоань», отстав на 2 очка. Третья строчка досталась прошлогоднему чемпиону «Шанхай СИПГ», набравшему 66 очков.

Это уже восьмая победа китайской команды в девяти последних розыгрышах турнира. Прежде команда становилась чемпионом с 2011 по 2017 год, а в 2018 году стала серебряным призером.

Больше всего побед в китайской лиге на счету «Далянь Шидэ» (8 чемпионских титулов), расформированной в 2012 году.

Отметим, что главным тренером команды является обладатель «Золотого мяча-2006» и победитель чемпионата мира 2006 года итальянец Фабио Каннаваро.