«Атлетик» одолел «Гранаду» Клуб из Бильбао занимает пятое место в примере.

Матч 15-го тура испанской примеры «Атлетик» – «Гранада» завершился победой хозяев со счетом 2:0.

На 41-й минуте Рауль Гарсия реализовал пенальти, а на 83-й отличился Юри Берчиче после навеса Унаи Лопеса.

У басков уже три победы подряд, и они занимают пятое место с 26 очками. «Гранада» в пяти последних турах потерпела четыре поражения, один раз сыграв вничью.

7 декабря «Гранада» примет «Алавес», а 8-го «Атлетик» сыграет в гостях с «Бетисом».