«Арсенал» сыграл вничью в гостях у «Норвича» Лондондцы в первом матче после увольнения Унаи Эмери разделили очки с аутсайдером.

Загрузка...

Матч 14-го тура чемпионата Англии «Норвич» – «Арсенал» завершился вничью 2:2.

Хозяева дважды выходили вперед стараниями нападающего сборной Теэму Пукки (21-я минута) и Тодда Кэнтуэлла (45+2), но Пьер-Эмерик Обамеянг дважды восстановил равновесие, отличившись на 29-й (с пенальти) и 57-й минутах.

С учетом всех турниров «Арсенал» не может выиграть в восьми турах кряду. В АПЛ «канониры» идут восьмыми, набрав 19 очков. «Норвич» идет на предпоследней 19-й строчке с 11 очками.

В следующем туре «Норвич» 4 декабря сыграет дома с «Уотфорда», а команда Фреди Юнберга 5-го числа примет дома «Брайтона».