«Вулверхэмптон» и «Шеффилд Юнайтед» разделили очки, Хименес – самый продуктивный в АПЛ

«Волки» на своем полые разделили очки с «Шеффилд Юнайтед». Игра завершилась со счетом 1:1.

Лис Муссе вывел гостей вперед на второй минуте, но Мэтт Доэрти восстановил равновесие на 64-й.

Стоит отметить, что отдавший Доэрти голевую передачу Рауль Хименес является самым продуктивным игроком чемпионата Англии на данный момент. Мексиканец во всех турнирах нынешнего сезона принял участие в 21-й результативной атаке своей команды, сделав 15 голов и отдав шесть передач.

