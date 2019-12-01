«Вулверхэмптон» и «Шеффилд Юнайтед» разделили очки, Хименес – самый продуктивный в АПЛ Матч 14-го тура АПЛ завершился вничью 1:1.

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«Волки» на своем полые разделили очки с «Шеффилд Юнайтед». Игра завершилась со счетом 1:1.

Лис Муссе вывел гостей вперед на второй минуте, но Мэтт Доэрти восстановил равновесие на 64-й.

Стоит отметить, что отдавший Доэрти голевую передачу Рауль Хименес является самым продуктивным игроком чемпионата Англии на данный момент. Мексиканец во всех турнирах нынешнего сезона принял участие в 21-й результативной атаке своей команды, сделав 15 голов и отдав шесть передач.

21 - Raul Jimenez has been directly involved in 21 goals in 25 appearances in all competitions this season (15 goals, 6 assists); the most of any Premier League player. Deluge. pic.twitter.com/2ddufdWjvL — OptaJoe (@OptaJoe) December 1, 2019

«Вулверхэмптон» занимает шестую строчку с 20 очками, уступая «Тоттенхэму» по дополнительным показателям. «Шеффилд Юнайтед», в третий раз кряду сыграв вничью, идет седьмым, набрав 19 очков.

В следующем туре «Вулверхэмптон» примет дома «Вест Хэм» (4 декабря), а «Шеффилд Юнайтед» – «Ньюкасл» (5 декабря).