«Милан» в концовке вырвал победу у «Пармы», «Лацио» разгромил «Удинезе» Римляне выиграли 3:0 на своем поле, Тео Эрнандес принес выездную победу «Милану» голом на 89-й минуте.

«Лацио» разгромил «Удинезе» в матче 14-го тура серии А. Игра в Риме завершилась со счетом 3:0. Чиро Иммобиле оформил дубль (9-я и 36-я минуты), а затем отличился Луис Альберто (45-я).

Матч «Милан» – «Парма» закончился с результатом 0:1. Единственный гол на 89-й минуте забил французский защитник Тео Эрнандес.

«Лацио» после 14 туров набрал 30 очков и занимает третье место, у «Удинезе» 15-е место и 14 очков.

«Парма» расположилась на 9-й позиции с 18 очками. У «Милана» 11-е место (17 очков).

В следующем туре 7 декабря «Удинезе» примет «Наполи», а «Лацио» – «Ювентус». 8 декабря состоятся матчи «Сампдория» – «Парма» и «Болонья» – «Милан».