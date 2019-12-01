Менхенгладбахская «Боруссия» дома обыграла «Фрайбург» Матч завершился со счетом 4:2.

В рамках 13-го тура чемпионата Германии менхенгладбахская «Боруссия» принимал у себя «Фрайбург». Первый тайм завершился вничью – голами в начале встречи отметились нападающий Маркус Тюрам (3) и полузащитник Джонатан Шмид (6). Во второй половине игры хозяев смогли дважды огорчить вратаря соперников Марка Флеккена – результативные удары на счету Бреэля Эмболо (46) и Патрика Херманна (51).

Казалось бы, после второй гол Фрайбурга в исполнении Лукаса Хелера (58) вернул интригу в игру, но уже через 13 минут Эмболо забил свой второй мяч и снял все вопросы о сегодняшнем победителе. Итоговый результат – 4:2.

Таким образом, «Боруссия» набрала 28 очков и вернула себе первое место в турнирной таблице, опережая на одно очко «Лейпциг». А «Фрайбург» опустился на шестую строчку (22 очка).

В следующем туре подопечные Марко Розе сыграют дома с «Баварией», а «Фрайбург» попытается реабилитироваться в матче с «Вольфсбургом».

Чемпионат Германии. 13-й тур.

«Боруссия М» – «Фрайбург» – 4:2 (1:1)

Голы: 1:0 – 3 Тюрам, 1:1 – 6 Шмид, 2:1 – 46 Эмболо, 3:1 – 51 Херманн, 3:2 – 58 Хелер, 4:2 – 71 Эмболо.

На 49-й минуте Эмболо не реализовал пенальти.