На стадионе в Санкт-Петербурге глушат кричалки про Дзюбу Продолжается матч РПЛ «Зенит» – «Спартак».

На матче 18-го тура чемпионата России «Зенит» – «Спартак» глушат кричалки в адрес нападающего петербургской команды Артема Дзюбы. Об этом можно судить по видео опубликов

На «Газпром Арене» глушат маты в адрес Дзюбы#артемдзюба pic.twitter.com/MJ5vnkt9Tv — Life | Спорт (@sport_lf) December 1, 2019

анном в твиттере Life.ru

На 21-й минуте нападающий «Зенита» принял участие в результативной атаке питерцев. Вратарь москвичей Александра Максименко отбил удар Артема, но мяч отскочил в Илью Кутепова и все равно залетел в ворота.

После этого фанаты «Спартака» стали скандировать оскорбительные кричалки про Дзюбу, но на стадионе, по словам зрителей, включили звуковые устройства, шум которых перекрывает скандирование гостевого сектора.