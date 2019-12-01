Оздоев удален в игре «Зенит» – «Спартак» Полузащитник хозяев получил красную карточку на 50-й минуте.

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В матче 18-го тура чемпионата России «Зенит» – «Спартак» Магомед Оздоев был удален на 50-й минуте. Арбитр Виталий Мешков предъявил полузащитнику «Зенита» второе предупреждение за удар локтем в верховой борьбе с Джорданом Ларссоном.

Первое предупреждение Оздоев получил на 15-й минуте за фол против Зелимхана Бакаева.

Питерцы выигрывают 1:0 на 77-й минуте.