Сергей Семак: «Спартак» не удивил Главный тренер «Зенита» дал интервью после победы над московским клубом.

Действующий чемпион «Зенит» обыграл дома «Спартак» со счетом 1:0. Все решил автогол Ильи Кутепова на 21-й минуте, а с 50-й питерцы играли в меньшинстве из-за удаления Магомеда Оздоева.

После матча главный тренер питерцев Сергей Семак дал интервью в прямом эфире телеканала «Матч-Премьер».

- Даже в меньшинстве были хорошие моменты. Надо было реализовать те выходы, которые были. Был прекрасный момент у Саши Ерохина, и у Артема Дзюбы тоже. Вполне можно было забить второй мяч. В меньшинстве же мы не могли действовать с позиции силы. Пока составы были равные играли хорошо. Практически ничего не позволили создать у наших ворот, и в атаке смотрелись неплохо в первом тайме.

- Удаление как прокомментируете?

- Я не буду ничего комментировать. Конечно, очень обидное удаление. А было или не было – решать не мне.

- Насколько было правомерно со стороны Оздоева так опасно играть в такой ситуации?

- Он не играл опасно. Таких эпизодов, наверное, десятки, если не сотни в каждом матче. И верховая борьба, и противоборство. Надо куда-то футболистам руки убирать постоянно. Когда попадает – дают карточку, не попадает – не дают. Здесь никаких претензий нет.

- В завершении, если говорить в целом об этом матче, это был крайне принципиальный матч для вас. Насколько вас удивил «Спартак» во втором тайме?

- Не удивил. Старались изменить ход матча. Мы справлялись с атаками, разве что иногда немного низко прижимались, и были какие-то удары издали, навесы. Но в принципе, таких голевых моментов с убойных позиций как у того же Ерохина не было. Самый опасный момент был с попаданием в штангу.

В 19-м туре «Зенит» 6 декабря примет дома московское «Динамо». «Спартак» 8 декабря сыграет дома с «Ростовом».