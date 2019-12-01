Доменико Тедеско: Мы заслужили поражение Главный тренер «Спартака» прокомментировал матч в Санкт-Петербурге.

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После игры 18-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак», в котором красно-белые уступили со счетом 0:1, Доменико Тедеско пообщался с журналистами.

«Думаю, в первом тайме мы не сыграли хорошо, – цитирует главного тренера «Спартака» Чемпионат.com. – Нам не хватало смелости. Присутствовала нервозность. Владели мячом, хотели сыграть накоротке, но чувствовалась эта нервозность. Пропустили гол.

После перерыва мы играли лучше. Конечно, повлияло и то, что соперник потерял удаленного игрока. Но мы контролировали игру и в самом начала второго тайма в равных составах. Мы доминировали, но не создали много моментов. Не хватало передач, ребята почему-то старались навешивать, хотя знали, что у «Зенита» много высоких игроков. Думаю, мы заслужили поражение.

«Зенит» играл лучше и заслужил победу сегодня. В первом тайме хозяева владели инициативой и мячом. У нас же не очень хорошо получалось прессинговать. Много теряли мяч. Во втором тайме мы могли сравнять счет, но не получилось. Сегодня мы увидели, почему «Зенит» претендует на попадание в 16 лучших команд Европы. Считаю, «Зенит» заслуживает этого».

В следующем туре 8 декабря команда Тедеско примет дома «Ростов». «Зенит» двумя днями ранее 6 декабря встретиться на своем поле с московским «Динамо».