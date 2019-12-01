Доменико Тедеско: Мы заслужили поражение - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
01 декабря 2019 21:50ФутболШарафудинов Виктор

Доменико Тедеско: Мы заслужили поражение

Главный тренер «Спартака» прокомментировал матч в Санкт-Петербурге.

После игры 18-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак», в котором красно-белые уступили со счетом 0:1, Доменико Тедеско пообщался с журналистами.

«Думаю, в первом тайме мы не сыграли хорошо, – цитирует главного тренера «Спартака» Чемпионат.com. – Нам не хватало смелости. Присутствовала нервозность. Владели мячом, хотели сыграть накоротке, но чувствовалась эта нервозность. Пропустили гол.

После перерыва мы играли лучше. Конечно, повлияло и то, что соперник потерял удаленного игрока. Но мы контролировали игру и в самом начала второго тайма в равных составах. Мы доминировали, но не создали много моментов. Не хватало передач, ребята почему-то старались навешивать, хотя знали, что у «Зенита» много высоких игроков. Думаю, мы заслужили поражение.

«Зенит» играл лучше и заслужил победу сегодня. В первом тайме хозяева владели инициативой и мячом. У нас же не очень хорошо получалось прессинговать. Много теряли мяч. Во втором тайме мы могли сравнять счет, но не получилось. Сегодня мы увидели, почему «Зенит» претендует на попадание в 16 лучших команд Европы. Считаю, «Зенит» заслуживает этого».

В следующем туре 8 декабря команда Тедеско примет дома «Ростов». «Зенит» двумя днями ранее 6 декабря встретиться на своем поле с московским «Динамо».

Россия – остальной мир – 11:13. По количеству мест в финале Гран-при В Японии завершился последний, шестой из отборочных этапов серии Гран-при. Почти половину из 24 путевок в финал завоевали наши фигуристы. 23.11.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Наталья Бестемьянова: Ханю и Чен недосягаемы для других фигуристов Бестемьянова объяснила, почему Тарасова и Морозов не попали в финал Гран-при Татьяна Навка: Думаю, скоро в исполнении Косторной будут и четверные прыжки
Шипачев и Яшкин попали в лапы «барсов». «Ак Барс» уверенно победил «Динамо» Лидер чемпионата показал, что домашнее сухое поражение от «ХК «Сочи» - досадная осечка. 01.12.2019 20:29 Хоккей Домрачев Владислав
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
У Косторной – золото, они с Загитовой – в финале Гран-при. А Кихира струсила На последнем этапе серии Гран-при в Саппоро Алена Косторная и Алина Загитова заняли первое и третье места. Обе вышли в финал, где выступят четыре россиянки. 23.11.2019 14:30 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Татьяна Тотьмянина: Чемпионат России по фигурному катанию будет, можно сказать, чемпионатом мира Наталья Бестемьянова: Ханю и Чен недосягаемы для других фигуристов Бестемьянова объяснила, почему Тарасова и Морозов не попали в финал Гран-при
Самый легкий хет-трик Овечкина Еще за две минуты до конца матча с «Детройтом» никаким трюком со шляпой капитана «Вашингтона» даже не пахло. 01.12.2019 13:23 Хоккей Славин Виталий
Сергей Шахрай: Катание Косторной – бесподобное, блистательное, одухотворенное Наш обозреватель Сергей Шахрай – о выступлении фигуристов в кроткой программе на этапе Гран-при в Саппоро. 22.11.2019 16:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Владимир Рыков: Нам надо было побольше забивать «Локомотиву» После матча «Локомотив» - «Динам», в котором гости победили 2:1, своими впечатлениями от игры поделились Владимир Рыков и константин Рауш. 01.12.2019 20:30 Футбол Григорьевская Юлия
Кошмар на кортах Лондона. Медведев упустил матчбол и проиграл Надалю Даниил Медведев вел 5:1 и имел матчбол в третьем сете поединка с Рафаэлем Надалем. Но в итоге все равно проиграл. Второй раз на этом Итоговом турнире. 13.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Миронова – чемпион. Среди тех, кто промазал три раза На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде лучший результат из россиянок в женском спринте показала Светлана Миронова. С тремя промахами она заняла 15-е место. 01.12.2019 19:58 Биатлон Тигай Лев
Косторная, Трусова и осень наших рекордов. Россия крушит достижения прошлых лет В отборочных турнирах Гран-при-2019, завершившихся в минувшие выходные, российские фигуристы показали немало исторических результатов. 26.11.2019 10:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
21:59 Футбол Тедеско не видел стычки Мельгарехо и Ананидзе
21:50 Футбол Доменико Тедеско: Мы заслужили поражение
21:40 Футбол Сергей Семак: «Спартак» не удивил
21:28 Футбол Игроки «Спартака» Мельгарехо и Ананидзе чуть не подрались в конце матча с «Зенитом» (видео)
21:15 Хоккей «Сибирь» обыграла в гостях «Северсталь»
20:53 Футбол «Зенит» обыграл «Спартак», Кутепов забил в свои ворота
20:36 Футбол Оздоев удален в игре «Зенит» – «Спартак»
20:30 Футбол На стадионе в Санкт-Петербурге глушат кричалки про Дзюбу
20:21 Хоккей «Нефтехимик» прервал серию из шести поражений победой над «Сочи»
20:11 Хоккей «Локомотив» проиграл дома «Автомобилисту»
20:01 Хоккей «Ак Барс» разгромил московское «Динамо»
19:54 Футбол Менхенгладбахская «Боруссия» дома обыграла «Фрайбург»
19:39 Биатлон Вирер выиграла спринт в Эстерсунде, Миронова стала 15-й
19:28 Футбол «Милан» в концовке вырвал победу у «Пармы», «Лацио» разгромил «Удинезе»
19:23 Футбол Комличенко – лидер гонки бомбардиров чемпионата Чехии
19:21 Футбол «Интер» обыграл СПАЛ и стал лидером серии А
19:11 Футбол «Вулверхэмптон» и «Шеффилд Юнайтед» разделили очки, Хименес – самый продуктивный в АПЛ
19:06 ММА Нурмагомедов может сыграть роль в фильме Marvel
19:00 Футбол «Зенит» - «Спартак» - 1:0. Как это было
18:59 Футбол «Арсенал» сыграл вничью в гостях у «Норвича»
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
В упавшем в реку автобусе в Забайкалье погибли 20 человек
Итоги недели в Башкирии: дельфин и инвестор, роддом и Скворцова - не пара, не пара
Жители Предгорного района Ставрополья выступили против его ликвидации
Топ-3 Тюмени: вести от Шамсутдинова, долг в 5 млрд рублей, суд замгубернатора
Рейс с 245 туристами из Казани двое суток не мог вылететь из Китая
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array