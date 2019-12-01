Полиция задержала шестерых болельщиков «Зенита»

В 25-м отделе полиции по Приморскому району Санкт-Петербурга содержатся шестеро фанатов «Зенита», задержанных перед стадионом без объяснения причин. Об этом сообщил Sport24.ru.
Один из задержанных известный болельщик Павел Сергеев, который шел на игру 18-го тура РПЛ со «Спартаком» в компании приятелей. Его товарищей отпустили, а ему в ближайшее время предстоит процедура дознания.
Недавно его вместе с другим известным фанатом «Зенита» Александром Румянцевым (Макасином) задерживали после прохода в Екатеринбурге. Оба болельщика активно заявляли о своей невиновности в соцсетях и подали апелляцию на решение суда.
Матч «Зенит» – «Спартак» завершился со счетом 1:0 в пользу питерцев.
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