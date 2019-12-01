Полиция задержала шестерых болельщиков «Зенита» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
01 декабря 2019 22:09ФутболШарафудинов Виктор

Полиция задержала шестерых болельщиков «Зенита»

Поклонников питерского клуба не пустили на матч питерцев против «Спартака».

В 25-м отделе полиции по Приморскому району Санкт-Петербурга содержатся шестеро фанатов «Зенита», задержанных перед стадионом без объяснения причин. Об этом сообщил Sport24.ru.

Один из задержанных известный болельщик Павел Сергеев, который шел на игру 18-го тура РПЛ со «Спартаком» в компании приятелей. Его товарищей отпустили, а ему в ближайшее время предстоит процедура дознания.

Недавно его вместе с другим известным фанатом «Зенита» Александром Румянцевым (Макасином) задерживали после прохода в Екатеринбурге. Оба болельщика активно заявляли о своей невиновности в соцсетях и подали апелляцию на решение суда.

Матч «Зенит» – «Спартак» завершился со счетом 1:0 в пользу питерцев.

Сергей Шахрай: Клеопатра Загитовой подняла на ноги дворец в Саппоро Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги этапа Гран-при в Саппоро. 23.11.2019 21:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Еще по теме:
Татьяна Тотьмянина: Чемпионат России по фигурному катанию будет, можно сказать, чемпионатом мира Наталья Бестемьянова: Ханю и Чен недосягаемы для других фигуристов Бестемьянова объяснила, почему Тарасова и Морозов не попали в финал Гран-при
Новиков реанимировал Филиппа. «Динамо» обыграло «Локомотив» благодаря дублю немецкого хавбека В столичном дерби «Динамо» в Черкизове обыграло «Локомотив» благодаря двум голам Максимилиана Филиппа. 01.12.2019 18:46 Футбол Мощенко Захар
Шипачев и Яшкин попали в лапы «барсов». «Ак Барс» уверенно победил «Динамо» Лидер чемпионата показал, что домашнее сухое поражение от «ХК «Сочи» - досадная осечка. 01.12.2019 20:29 Хоккей Домрачев Владислав
«Попала в ажиотаж». А надо было в мишень: россияне провалили первую гонку сезона В шведском Эстерсунде с сингл-микста стартовал первый этап Кубка мира. 30.11.2019 16:30 Биатлон Чикирис Олег
Еще по теме:
Вирер выиграла спринт в Эстерсунде, Миронова стала 15-й Елисеев стал третьим в спринте на первом этапе Кубка мира Александр Логинов: Из-за травм подготовка к сезону у меня получилась скомканной
Денис Лебедев: Сейчас Мчуну, а в будущем Макабу Напомним, что бой Лебедев – Мчуну пройдет 21 декабря в Красноярске. На кону будет титул WBC Silver. 19.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Миронова – чемпион. Среди тех, кто промазал три раза На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде лучший результат из россиянок в женском спринте показала Светлана Миронова. С тремя промахами она заняла 15-е место. 01.12.2019 19:58 Биатлон Тигай Лев
Тренер Кокляева: Шансы Миши в бою с Емельяненко – 20 процентов. Верьте в чудо Эдгар Гукасян – о предстоящем вечере бокса. 28.11.2019 17:00 Бокс Усачев Владислав
Андрей Разин: По молодым игрокам звонят клубы-олигархи, но своя корова нужна самому Небольшое количество очков у «Северстали» не мешает специалистам видеть хорошую игру подопечных Андрея Разина. 28.11.2019 21:45 Хоккей Кузютина Елена
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
Высокие технологии при подготовке к зиме: от биатлона до автомобиля Зима уже не за горами и представители зимних видов спорта вовсю начали готовиться к сезону. А как может быть иначе, ведь спортсменам нужно заранее набрать форму, чтобы показывать лучшие результаты на внутренних и международных соревнованиях. 11.11.2019 08:00 Биатлон
Новости
22:59 ММА Макгрегор хочет подраться с Хабибом в Москве в конце 2020 года
22:45 Футбол Андрей Червиченко: Дзюба достойно ответил бабуинам
22:36 Футбол «Лестер» обыграл «Эвертон», «МЮ» сыграл вничью с «Астон Виллой»
22:09 Футбол Полиция задержала шестерых болельщиков «Зенита»
21:59 Футбол Тедеско не видел стычки Мельгарехо и Ананидзе
21:50 Футбол Доменико Тедеско: Мы заслужили поражение
21:40 Футбол Сергей Семак: «Спартак» не удивил
21:28 Футбол Игроки «Спартака» Мельгарехо и Ананидзе чуть не подрались в конце матча с «Зенитом» (видео)
21:15 Хоккей «Сибирь» обыграла в гостях «Северсталь»
20:53 Футбол «Зенит» обыграл «Спартак», Кутепов забил в свои ворота
20:36 Футбол Оздоев удален в игре «Зенит» – «Спартак»
20:30 Футбол На стадионе в Санкт-Петербурге глушат кричалки про Дзюбу
20:21 Хоккей «Нефтехимик» прервал серию из шести поражений победой над «Сочи»
20:11 Хоккей «Локомотив» проиграл дома «Автомобилисту»
20:01 Хоккей «Ак Барс» разгромил московское «Динамо»
19:54 Футбол Менхенгладбахская «Боруссия» дома обыграла «Фрайбург»
19:39 Биатлон Вирер выиграла спринт в Эстерсунде, Миронова стала 15-й
19:28 Футбол «Милан» в концовке вырвал победу у «Пармы», «Лацио» разгромил «Удинезе»
19:23 Футбол Комличенко – лидер гонки бомбардиров чемпионата Чехии
19:21 Футбол «Интер» обыграл СПАЛ и стал лидером серии А
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
В упавшем в реку автобусе в Забайкалье погибли 20 человек
Неделя в Удмуртии: запреты Госсовета, Водоканал, который рвет, и Тополь-НЛО
Итоги недели: чемпионские амбиции, медицинская трагедия и концессионная яма
Топ-3 Тюмени: вести от Шамсутдинова, долг в 5 млрд рублей, суд замгубернатора
«Откуда взять столько здоровья?!» Пройдите короткий тест, чтобы помочь своему телу
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array