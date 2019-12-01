Андрей Червиченко: Дзюба достойно ответил бабуинам Бывший президент «Спартака» прокомментировал матч москвичей против «Зенита».

Андрей Червиченко прокомментировал игру 18-го тура «Зенита» – «Спартака».

В 18-м туре РПЛ питерцы победили 1:0 на своем поле, а единственный забитый мяч оказался результатом автогола Ильи Кутепова после удара Артема Дзюбы. До матча Дзюба подвергался оскорблениям со стороны фанатов «Спартака», и бывший президент московского клуба напомнил об этом в своем комментарии.

«Игра получилась хорошей, как и ожидалось, – сказал Червиченко в интервью Sport24.ru. Разница в очках вообще никак не сказалась на напряжении матча, на зрелищности. Интрига сохранялась до конца. Казалось, когда «Зенит» не забил на 90-й минуте, что «Спартак» может сравнять счет.

«Зенит» сегодня победил за счет общего класса. И игра уровнем выше, и игроки лучше. «Спартак» же до конца не сбалансирован. И игроки подобраны не по принципу нужности на поле, а, как говорится, куплю тебя подороже, а место мы тебе найдем. Первые результаты Тедеско были стечением обстоятельств. На поле же практически ничего не изменилось. Смена тренера в «Динамо» дает больше плодов, чем смена тренера в «Спартаке». Поэтому сегодня даже не столько «Зенит» выиграл, сколько «Спартак» проиграл.

Что касается стычки Джано и Мельгарехо, то этот инцидент говорит о плохом микроклимате в команде. Какая бы игра ни была нервная, недопустимо выяснять отношения со своим одноклубником на глазах у всей страны. Такие вещи должны происходить в раздевалке после игры, а не давать повод всем говорить о том, что в «Спартаке» конфликт между игроками.

Ответил ли Дзюба хейтерам? Да. Думаю, спартаковские болельщики, которые его драконили перед матчем, оказали своей команде медвежью услугу. Дзюба был настолько настроен на сегодняшний матч, что во втором тайме даже не отдал на пустые ворота, а попытался забить сам. Он достойно ответил этим бабуинам».

6 декабря «Зенит» сыграет дома с московским «Динамо», а спустя два дня 8 декабря «Спартак» примет «Ростов».