«Наполи» проиграл «Болонье» на своем поле

Игра 14-го тура чемпионата Италии «Наполи» – «Болонья» завершилась со счетом 1:2.
Испанский нападающий хозяев Фернандо Льоренте открыл счет на 41-й минуте, однако во втором тайме команда Карло Анчелотти пропустила дважды. На 58-й минуте равновесие восстановил датчанин Андреас Сков Ольсен, а на 80-й победу гостям добыл Никола Сансоне, разобравшись с вратарем «Наполи» Давидом Оспиной после передачи Блерима Джемайли.
«Наполи» не может выиграть с 23 октября, когда одолел «Зальцбург» в Лиге чемпионов (3:2 в гостях). С тех пор команда Анчелотти выдала 8-матчевую серию без побед с учетом всех турнирах. Ранее неаполитанцы шесть раз сыграли вничью и проиграли на выезде «Роме» (1:2) в рамках чемпионата.
«Болонья» прервала 4-матчевую безвыигрышную серию в серии А. Ранее команда Синиши Михайловича трижды проиграла и сыграла вничью с «Пармой» на своем поле (2:2).
«Наполи» занимает седьмое место в таблице, набрав 20 очков. «Болонья» идет 12-й с 16 очками.
В следующем туре «Наполи» сыграет на выезде с «Удинезе» (7 декабря), а «Болонья» 8 декабря примет «Милан».
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