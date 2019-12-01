«Наполи» проиграл «Болонье» на своем поле Безвыигрышная серия команды Карло Анчелотти длится восемь матчей.

Игра 14-го тура чемпионата Италии «Наполи» – «Болонья» завершилась со счетом 1:2.

Испанский нападающий хозяев Фернандо Льоренте открыл счет на 41-й минуте, однако во втором тайме команда Карло Анчелотти пропустила дважды. На 58-й минуте равновесие восстановил датчанин Андреас Сков Ольсен, а на 80-й победу гостям добыл Никола Сансоне, разобравшись с вратарем «Наполи» Давидом Оспиной после передачи Блерима Джемайли.

«Наполи» не может выиграть с 23 октября, когда одолел «Зальцбург» в Лиге чемпионов (3:2 в гостях). С тех пор команда Анчелотти выдала 8-матчевую серию без побед с учетом всех турнирах. Ранее неаполитанцы шесть раз сыграли вничью и проиграли на выезде «Роме» (1:2) в рамках чемпионата.

«Болонья» прервала 4-матчевую безвыигрышную серию в серии А. Ранее команда Синиши Михайловича трижды проиграла и сыграла вничью с «Пармой» на своем поле (2:2).

«Наполи» занимает седьмое место в таблице, набрав 20 очков. «Болонья» идет 12-й с 16 очками.

В следующем туре «Наполи» сыграет на выезде с «Удинезе» (7 декабря), а «Болонья» 8 декабря примет «Милан».