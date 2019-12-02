Артем Дзюба: Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают Нападающий «Зенита» прокомментировал оскорбления со стороны болельщиков «Спартака».

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В 18-м туре чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 1:0. Артем Дзюба сам не забил, но после его удара и сэйва вратаря Александра Максименко, мяч в свои ворота срезал защитник москвичей Илья Кутепов.

По ходу матча из сектора болельщиков «Спартака» были слышны оскорбления в адрес Артема. После игры Дзюба прокомментировал ситуацию весьма лаконично, сообщает ТАСС.

«Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают», – заявил нападающий «Зенита». От других комментариев Дзюба воздержался, предложив журналистам «смотреть на табло».

В 18-м матчах нынешнего чемпионата Артем забил 10 голов, сделав девять результативных передач.

В 19-м туре «Зенит» на своем поле сыграет с московским «Динамо» (6 декабря).