Артем Дзюба: Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают

В 18-м туре чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 1:0. Артем Дзюба сам не забил, но после его удара и сэйва вратаря Александра Максименко, мяч в свои ворота срезал защитник москвичей Илья Кутепов.
По ходу матча из сектора болельщиков «Спартака» были слышны оскорбления в адрес Артема. После игры Дзюба прокомментировал ситуацию весьма лаконично, сообщает ТАСС.
«Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают», – заявил нападающий «Зенита». От других комментариев Дзюба воздержался, предложив журналистам «смотреть на табло».
В 18-м матчах нынешнего чемпионата Артем забил 10 голов, сделав девять результативных передач.
В 19-м туре «Зенит» на своем поле сыграет с московским «Динамо» (6 декабря).