«Рома» обыграла «Верону» в гостях Один из голов римлян забил Генрих Мхитарян.

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Матч 14-го тура серии А «Верона» – «Рома» завершился со счетом 1:3.

На 17-й минуте счет открыл нападающий гостей Джастин Клюйверт, на что веронцы ответили голом Давиде Фараиони на 21-й. На перерыв «Рома» ушла, ведя в счете – на 45-й минуте Диего Перотти реализовал пенальти. Итоговый результат на второй добавленной минуте второго тайма установил Генрих Мхитарян.

Армянский футболист в нынешнем сезоне провел в серии А пять матчей, отметившись двумя забитыми мячами. Первый гол в чемпионате Италии он забил 15 сентября в домашней игре против «Сассуоло» (4:2).

В шести последних турах римляне одержали пять побед и в данный момент занимают четвертую строчку в таблице, имея 28 очков. «Верона» идет девятой с 18 очками.

С следующем 15-м туре «Рома» сыграет в гостях у «Интера» 6 декабря. «Верона» 7 декабря сыграет в гостях с «Аталантой».