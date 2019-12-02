«Рома» обыграла «Верону» в гостях - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
02 декабря 2019 00:55ФутболШарафудинов Виктор

«Рома» обыграла «Верону» в гостях

Один из голов римлян забил Генрих Мхитарян.

Матч 14-го тура серии А «Верона» – «Рома» завершился со счетом 1:3.

На 17-й минуте счет открыл нападающий гостей Джастин Клюйверт, на что веронцы ответили голом Давиде Фараиони на 21-й. На перерыв «Рома» ушла, ведя в счете – на 45-й минуте Диего Перотти реализовал пенальти. Итоговый результат на второй добавленной минуте второго тайма установил Генрих Мхитарян.

Армянский футболист в нынешнем сезоне провел в серии А пять матчей, отметившись двумя забитыми мячами. Первый гол в чемпионате Италии он забил 15 сентября в домашней игре против «Сассуоло» (4:2).

В шести последних турах римляне одержали пять побед и в данный момент занимают четвертую строчку в таблице, имея 28 очков. «Верона» идет девятой с 18 очками.

С следующем 15-м туре «Рома» сыграет в гостях у «Интера» 6 декабря. «Верона» 7 декабря сыграет в гостях с «Аталантой».

Высокие технологии при подготовке к зиме: от биатлона до автомобиля Зима уже не за горами и представители зимних видов спорта вовсю начали готовиться к сезону. А как может быть иначе, ведь спортсменам нужно заранее набрать форму, чтобы показывать лучшие результаты на внутренних и международных соревнованиях. 11.11.2019 08:00 Биатлон
Россия – остальной мир – 11:13. По количеству мест в финале Гран-при В Японии завершился последний, шестой из отборочных этапов серии Гран-при. Почти половину из 24 путевок в финал завоевали наши фигуристы. 23.11.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
У Косторной – золото, они с Загитовой – в финале Гран-при. А Кихира струсила На последнем этапе серии Гран-при в Саппоро Алена Косторная и Алина Загитова заняли первое и третье места. Обе вышли в финал, где выступят четыре россиянки. 23.11.2019 14:30 Фигурное катание Тигай Лев
Кто умнее, Кокляев или Емельяненко? Спортсменов проверили на знания школьной программы Участникам боксерского поединка устроили интеллектуальный баттл. 27.11.2019 19:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Александр Шлеменко – о поражении Кокляева: Ему не хватило опыта Евгений Гончаров: Следующий соперник Емельяненко - Якубович «Хочу показать тебе, что такое Его Величество бокс». Чахкиев бросил вызов Александру Емельяненко
Как не поймать две минуты? Логинов вытащил Россию только на четвертое место В первый день первого этапа Кубка мира-2019/20 в шведском Эстерсунде наши биатлонисты в смешанной эстафете финишировали четвертыми. 30.11.2019 19:00 Биатлон Тигай Лев
Кихира готовит ответный удар. Она заявила четверной на этап Гран-при в Саппоро В пятницу рано утром по московскому времени в Японии начнется шестой и последний из отборочных турниров Гран-при-2019. 21.11.2019 08:00 Фигурное катание Тигай Лев
Косторная, Трусова и осень наших рекордов. Россия крушит достижения прошлых лет В отборочных турнирах Гран-при-2019, завершившихся в минувшие выходные, российские фигуристы показали немало исторических результатов. 26.11.2019 10:00 Фигурное катание Тигай Лев
Владимир Рыков: Нам надо было побольше забивать «Локомотиву» После матча «Локомотив» - «Динам», в котором гости победили 2:1, своими впечатлениями от игры поделились Владимир Рыков и константин Рауш. 01.12.2019 20:30 Футбол Григорьевская Юлия
Репетируем Пекин-2022. Косторная с Загитовой в Японии против Кихиры На последнем этапе Гран-при в Саппоро нас ждет интереснейшая борьба трех фигуристок экстра-класса: двух российских и одной японской. 21.11.2019 19:30 Фигурное катание Тигай Лев
Участники Евро-2020 узнали своих соперников В Бухаресте завершилась жеребьевка чемпионата Европы. 30.11.2019 21:00 Футбол Шарафудинов Виктор
Новости
00:55 Футбол «Рома» обыграла «Верону» в гостях
00:43 Формула-1 Льюис Хэмилтон: «Мерседес» может рассчитывать на успех в 2020 году
00:25 Футбол «Хетафе» разгромил «Леванте», «Эспаньол» проиграл дома «Осасуне»
00:03 Футбол Артем Дзюба: Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают
23:50 Пляжный футбол Сборная Россия завоевала бронзу на чемпионате мира
23:35 Футбол «Наполи» проиграл «Болонье» на своем поле
23:13 Самбо В Ингушетии турнир по самбо завершился массовой дракой (видео)
22:59 ММА Макгрегор хочет подраться с Хабибом в Москве в конце 2020 года
22:45 Футбол Андрей Червиченко: Дзюба достойно ответил бабуинам
22:36 Футбол «Лестер» обыграл «Эвертон», «МЮ» сыграл вничью с «Астон Виллой»
22:09 Футбол Полиция задержала шестерых болельщиков «Зенита»
21:59 Футбол Тедеско не видел стычки Мельгарехо и Ананидзе
21:50 Футбол Доменико Тедеско: Мы заслужили поражение
21:40 Футбол Сергей Семак: «Спартак» не удивил
21:28 Футбол Игроки «Спартака» Мельгарехо и Ананидзе чуть не подрались в конце матча с «Зенитом» (видео)
21:15 Хоккей «Сибирь» обыграла в гостях «Северсталь»
20:53 Футбол «Зенит» обыграл «Спартак», Кутепов забил в свои ворота
20:36 Футбол Оздоев удален в игре «Зенит» – «Спартак»
20:30 Футбол На стадионе в Санкт-Петербурге глушат кричалки про Дзюбу
20:21 Хоккей «Нефтехимик» прервал серию из шести поражений победой над «Сочи»
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
В упавшем в реку автобусе в Забайкалье погибли 20 человек
Итоги недели в Башкирии: дельфин и инвестор, роддом и Скворцова - не пара, не пара
Итоги недели: чемпионские амбиции, медицинская трагедия и концессионная яма
Топ-3 Тюмени: вести от Шамсутдинова, долг в 5 млрд рублей, суд замгубернатора
«Откуда взять столько здоровья?!» Пройдите короткий тест, чтобы помочь своему телу
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array