«Барселона» одолела «Атлетико» в Мадриде за счет Месси

Матч чемпионата Испании «Атлетико» – «Барселона» завершился со счетом 0:1.
Единственный гол на 86-й минуте забил Лионель Месси. Аргентинец разыграл стеночку с Луисом Суареса и направил мяч в угол ворот Яна Облака. На счету капитана «Барселоны» девять голов в девяти матчах чемпионата Испании. Больше него в нынешнем сезоне примеры забил только форвард «Реала» Карим Бензема (10 мячей в 13 встречах).
Ранее в нынешнем сезоне «Атлетико» еще не проигрывал на своем поле, добившись четырех побед и трех ничьих в семи домашних играх.
Победная серия «Барселоны» длится три тура. Мадридцы же проиграли в чемпионате Испании впервые с 14 сентября, когда уступили 0:2 в гостях у «Реала Сосьедада». Стоит отметить, что на этом отрезке команда Диего Симеоне была не особо успешна, добившись во время 10-матчевой беспроигрышной серии лишь трех побед и целых семь раз сыграв вничью.
«Барселона» продолжает лидировать. У каталонцев 31 очко, и хотя у «Реала» столько же, команда Эрнетсо Вальверде находится впереди благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.
«Атлетико» по итогам 15-го тура опустился на шестое место. У мадридцев 25 очков.
В следующем туре 6 декабря «Атлетико» сыграет в гостях с «Вильярреалом». «Барселона» следующий матч проведет 7 декабря – дома против «Мальорки».
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