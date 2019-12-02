Александр Бубнов: Интрига чемпионской гонки умерла Бывший футболист «Спартака» считает, что у «Зенита» нет конкурентов в борьбе за первое место.

Трехкратный чемпион СССР Александр Бубнов прокомментировал матч 18-го тура чемпионата России «Зенит» – «Спартак», в котором питерцы обыграли москвичей со счетом 1:0.

«В первом тайме игра была почти равная, – цитирует эксперта Sportbox.ru. – Однако «Зенит» реализовал свой шанс – Дзюба продавил. Во втором после удаления Оздоева «Спартак» завладел большим игровым преимуществом, которое не смог воплотить в голы. Семак сделал правильные замены, тем не менее периодически «Зениту» приходилось играть дома на отбой. Чувствуется, что игра «Спартака» постепенно улучшается. Результаты команды возрастут, если «Спартак» продолжит в том же духе.

«Зенит» – уверенный лидер чемпионата не только в таблице, но и по комплексу факторов. Сегодня это самая сбалансированная команда, которая играет на несколько фронтов, обладает качественным глубоким составом, действует грамотно тактически. В этом смысле у «Зенита» сейчас нет конкурентов. Думаю, что интрига чемпионской гонки умерла. Скорее, отрыв от преследователей еще вырастет, чем исчезнет, потому что команда Семака уверенно играет против середняков и аутсайдеров, почти не спотыкается в отличие от конкурентов. И «Краснодару», и ЦСКА, и «Локомотиву» еще играть с «Зенитом» весной, но отрыв уже слишком велик. Однажды «Зенит» в такой ситуации обжегся, но свою давнюю ошибку повторить не должен».

В данный момент «Зенит» имеет 42 очка, а у идущего вторым «Локомотива» после домашнего поражения от московского «Динамо» осталось 34. Обойти железнодорожников еще могут ЦСКА и «Краснодар», если выиграют свои матчи 18-го тура. У обоих клубов по 33 очка.

Сегодня 2 декабря ЦСКА примет тульский «Арсенал», а «Краснодар» сыграет дома с «Тамбовом». Оба матча начнутся в 19:30 по московскому времени.