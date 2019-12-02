Эрнесто Вальверде: Когда Месси на твоей стороне, у тебя огромное преимущество Главный тренер «Барселоны» прокомментировал победу над «Атлетико».

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Матч 15-го тура чемпионата Испании «Атлетико» – «Барселона» завершился со счетом 0:1. Единственный гол на 86-й минуте забил Лионель Месси. После игры главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде отметил ключевую роль своего аргентинского капитана.

«Атлетико» играл так, как и мы ожидали, – цитирует Вальверде Marca. – В первые 20 минут нам было очень трудно, и каждая их атака грозила бедой. Но постепенно мы улучшали свою игру. В первом тайме шансы открыть счет были у обеих команды, однако после перерыва «Барселона» была чуть лучше.

В принципе, мне все понравилось. Начинали трудно, но взяли три очка, и ни о чем плохом сейчас можно не думать. В напряженных матчах, подобных этому, когда на победу претендуют оба соперника, иметь на своей стороне Месси – это огромное преимущество. Что касается повреждения Пике, то у него все нормально. Можно было бы позволить ему доиграть до конца, но мы решили не рисковать».

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании, набрав 31 очко в 14 встречах. «Реал» набрал столько же, но у мадридцев чуть хуже разница забитых и пропущенных мячей. В следующем туре 7 декабря «Барселона» сыграет на своем поле с «Мальоркой».