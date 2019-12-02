Диего Симеоне: Нам нужно время, чтобы улучшить ситуацию

Диего Симеоне, главный тренер мадридского «Атлетико», прокомментировал игру своей команды против «Барселоны» (0:1).
«Команда отдала все силы. Нам нужно понимать, что у нас переходный год. Я нетерпеливый человек, но нужно понять масштаб изменений, которые пережила команда. Нам нужно время, чтобы улучшить ситуацию»,- цитирует аргентинца Marca.
Напомним, в 15-м туре чемпионата Испании «Атлетико» дома уступил «Барселоне» 0:1.
Победу гостям принес мяч Лионеля Месси на 86-й минуте.
После этой победы «Барса» догнала в турнирной таблице мадридский «Реал». У обеих команд по 31 очку после 14 игр.
Подопечные Симеоне идут на пятом месте. Команда набрала 25 очков в 15 проведенных встречах.
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