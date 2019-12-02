«Краснодар» примет «Тамбов» в 18-м туре премьер-лиги Начало игры – 19:30 (мск).

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«Краснодар» сыграет дома с «Тамбовом» в матче 18-го тура премьер-лиги.

На данный момент «Краснодар» занимает четвертое место с 33 очками, но в случае победы может опередить «Локомотив». У «Тамбова» 17 очков и 15-е место.

В первом круге 17 августа «Краснодар» одержал победу над дебютантом премьер-лиги (2:0) благодаря голам Вандерсона и Даниила Уткина.

Отметим, что «быки» не проигрывают в семи турах подряд, при этом четыре раза за этот период команда сыграла вничью. «Тамбов» в предыдущем туре проиграл «Локомотиву» (2:3), прервав серию из трех побед после назначения главным тренером Сергея Первушина.

Матч «Краснодар» – «Тамбов» пройдет 2 декабря на стадионе «Краснодар». Начало игры – 19:30 (мск).