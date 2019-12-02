Александр Бубнов: Тамбов» пободается с «Краснодаром», но у «быков» все козыри на руках «Краснодар» сыграет с «Тамбовом» в 18-м туре премьер-лиги.

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Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 18-го тура премьер-лиги «Краснодар» – «Тамбов».

«Тамбов» пободается с «Краснодаром», но у «быков» все козыри на руках, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Разве что гости будут несколько свежее. Прогноз – 2:0».

На данный момент «Краснодар» занимает четвертое место с 33 очками, но в случае победы может опередить «Локомотив». У «Тамбова» 17 очков и 15-е место. В первом круге «быки» победили дебютанта премьер-лиги в Саранске со счетом 2:0.

Матч «Краснодар» – «Тамбов» пройдет 2 декабря на стадионе «Краснодар». Начало игры – 19:30 (мск).