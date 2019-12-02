ЦСКА сыграет дома с «Арсеналом» в 18-м туре премьер-лиги

ЦСКА примет «Арсенал» в матче 18-го тура премьер-лиги.
На данный момент армейцы занимают третье место в турнирной таблице, но в случае победы поднимутся на второе, опередив «Локомотив». У «Арсенала» 19 очков и 11-е место.
В первом круге 1 сентября ЦСКА одержал волевую победу в Туле. После гола Даниила Лесового, у гостей отличились Ильзат Ахметов и Седрик Гогуа.
Отметим, что ЦСКА выиграл в последних двух матчах чемпионата, а «Арсенал», наоборот, потерпел два поражения подряд.
«Арсенал» ни разу не побеждал ЦСКА в гостях, проиграв четыре матча с общим счетом 1:14.
Матч ЦСКА – «Арсенал» пройдет 2 декабря на арене «ЦСКА» в Москве. Начало – 19:30 (мск).
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