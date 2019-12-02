Александр Бубнов: «Арсенал» доставит ЦСКА проблемы, но проиграет ЦСКА примет «Арсенал» в 18-м туре премьер-лиги.

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Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 18-го тура премьер-лиги ЦСКА – «Арсенал».

«В нынешнем сезоне «Арсенал» больше не является грозой фаворитов, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Туляки доставят проблемы армейцам, но ЦСКА одержит верх и не выпадет из лидирующей группы. Прогноз – 2:1».

На данный момент армейцы занимают третье место в турнирной таблице, но в случае победы поднимутся на второе, опередив «Локомотив». У «Арсенала» 19 очков и 11-е место.

Отметим, что четыре гостевых матча с ЦСКА в истории чемпионатов «Арсенал» проиграл с общим счетом 1:14.

Матч ЦСКА – «Арсенал» пройдет 2 декабря на арене «ЦСКА» в Москве. Начало – 19:30 (мск).