Болельщики «Мальме»: Ибрагимович сжег мосты с клубом, он теперь радиоактивен Воспитанник «Мальме» стал инвестором «Хаммарбю».

Вице-президент клуба болельщиков «Мальме» Каве Хоссейнпур рассказал о том, как фанаты изменили отношение к бывшему форварду команды Златану Ибрагимовичу.

На прошлой неделе в Мальме осквернили статую Ибрагимовича, после того как он стал одним из инвесторов клуба «Хаммарбю».

«Златан сжег мосты с «Мальме» ядерной бомбой, – приводит Goal.com слова Хоссейнпура. – Теперь он здесь радиоактивен. Фанаты приняли это очень близко к сердцу.

Он говорил, что фанаты в Мальме всегда будут любить его, что они поймут. Это просто показывает, насколько он оторван от действительности. Но таков Златан, он может делать все, что хочет».

Ибрагимович является воспитанником «Мальме» и выступал за клуб с 1999 по 2001 годы.