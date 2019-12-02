В понедельник станет известен обладатель «Золотого мяча» Торжественная церемония пройдет в Париже.

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В понедельник на торжественной церемонии будет объявлен обладатель «Золотого мяча» по итогам 2019 года.

С 1956 года этот приз вручается ежегодно лучшему футболисту года по версии издания France Football.

На данный момент известны имена 30 финалистов. Однако на прошлой неделе в Испании уже сообщили, что обладателем «Золотого мяча» в шестой раз за карьеру станет аргентинец Лионель Месси.

Ранее 32-летний форвард «Барселоны» получал приз в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах и на данный момент делит с португальцем Криштиану Роналду первое место в истории по общему числу наград.

Также в понедельник объявят обладателей «Золотого мяча» в женском футболе, «Копа Трофи» (приз лучшему игроку до 21 года) и «Яшин Трофи» (приз лучшему вратарю).

Торжественная церемония пройдет 2 декабря в театре «Шатле» в Париже. Начало – 22:30 (мск).