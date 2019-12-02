Сергей Веденеев: Даже обидно за такой «Спартак» «Спартак» проиграл «Зениту» в 18-м туре премьер-лиги.

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев высказался о «Спартаке» после матча команд в 18-м туре премьер-лиги.

«Эта команда показала игру, не достойную претензий на медали, – приводит «Спорт уик-энд» слова Веденеева. – Даже обидно за такой «Спартак». Мы уже говорили о (Артеме) Дзюбе, но повторю: как же комфортно он чувствовал себя в борьбе со спартаковцами».

Напомним, «Зенит» обыграл «Спартак» (1:0) на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге благодаря автоголу защитника Ильи Кутепова.

По итогам тура «Спартак» опустился на восьмое место в турнирной таблице премьер-лиги. Лидирующий в чемпионате «Зенит» увеличил отрыв от идущего вторым «Локомотива» до восьми очков.