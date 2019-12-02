Михаил Боярский: Те, кто хрюкает, пусть это делают не на «Зените» «Зенит» победил «Спартак» в матче 18-го тура премьер-лиги.

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Народный артист РСФСР, болельщик «Зенита» Михаил Боярский после матча 18-го тура со «Спартаком» (1:0) на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге высказался о форварде команды Артеме Дзюбе.

«Артем не злопамятный, – приводит «Р-Спорт» слова Боярского. – Он прекрасно понимает, что в семье не без урода. Семья у нас огромная, и уродов хватает. Артем – мудрый молодой замечательный спортсмен. А те, кто хрюкает, пусть это делают не на «Зените», а в другом месте, на другом стадионе».

Напомним, «Зенит» обыграл «Спартак» (1:0) на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге благодаря автоголу защитника Ильи Кутепова.

Болельщики красно-белых оскорбляли Дзюбу в матче предыдущего тура с «Уралом» (0:0) в Екатеринбурге.