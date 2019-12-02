Англия и Ирландия намерены подать совместную заявку на проведение ЧМ-2030 ФИФА начнет прием заявок в 2022 году.

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Англия и Ирландия готовятся подать заявку на проведение чемпионата мира 2030 года, сообщает The Times.

В двух странах считают, что именно совместная заявка позволит рассчитывать на успех. Если планы получат государственную поддержку, то в 2022 году начнется оформление заявки.

Ранее сообщалось, что на проведение чемпионата мира могут претендовать Марокко (возможно вместе с Алжиром и Тунисом), а также совместные заявки Уругвая, Аргентины, Парагвая и Чили и Болгарии, Греции, Румынии и Сербии.

Место проведения чемпионата мира будет определено на 74-м конгрессе ФИФА в 2024 году.

Напомним, чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре, а турнир 2026 года примут США, Канада и Мексика.