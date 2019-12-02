Шунин примет участие в церемонии вручения «Золотого мяча» В Париже также будут вручать «Яшин Трофи» – приз лучшему голкиперу года.

Голкипер «Динамо» Антон Шунин сообщил о том, что посетит торжественную церемонию вручения «Золотого мяча».

«Горжусь тем, что в компании с Василием Фроловым и руководством «Динамо» представлю наш клуб на главной футбольной премии мира», – написал 32-летний Шунин в инстаграме.

Отметим, что в этом году будет впервые вручен «Яшин Трофи», приз лучшему голкиперу года.

На данный момент известны десять номинантов: Алиссон («Ливерпуль»), Кепа Аррисабалага («Челси»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Самир Ханданович («Интер»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико»), Андре Онана («Аякс»), Войцех Щесны («Ювентус»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»).

Добавим, что Василий Фролов является внуком Яшина.

Торжественная церемония пройдет 2 декабря в театре «Шатле» в Париже. Начало – 22:30 (мск).