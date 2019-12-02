Шунин примет участие в церемонии вручения «Золотого мяча»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин сообщил о том, что посетит торжественную церемонию вручения «Золотого мяча».
«Горжусь тем, что в компании с Василием Фроловым и руководством «Динамо» представлю наш клуб на главной футбольной премии мира», – написал 32-летний Шунин в инстаграме.
Отметим, что в этом году будет впервые вручен «Яшин Трофи», приз лучшему голкиперу года.
На данный момент известны десять номинантов: Алиссон («Ливерпуль»), Кепа Аррисабалага («Челси»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Самир Ханданович («Интер»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико»), Андре Онана («Аякс»), Войцех Щесны («Ювентус»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»).
Добавим, что Василий Фролов является внуком Яшина.
Торжественная церемония пройдет 2 декабря в театре «Шатле» в Париже. Начало – 22:30 (мск).
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