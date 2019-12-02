Марк-Андре тер Штеген: Все сыграли наилучшим образом – Месси забил, а я не пропустил «Барселона» победила в гостях «Атлетико».

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал победу над «Атлетико» (1:0) в матче 15-го тура примеры на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

«Все сыграли наилучшим образом, – приводит Marca слова 27-летнего немца. – В данном случае: (Лионель) Месси забил, а я сыграл «на ноль», чего мы хотели больше всего.

Мы оборонялись, когда это было необходимо, и бились до последнего, чтобы сохранить победу. Мы всегда стараемся защищаться как можно лучше, но не можем предотвратить опасные моменты соперника, которые то и дело возникают. Нам было непросто, но мы справились с давлением в начале матча».

Напомним, форвард чемпионов Испании Лионель Месси забил единственный гол на 86-й минуте.

«Барселона» набрала 31 очко и вместе с «Реалом» продолжает лидировать в чемпионате.

В следующем туре 7 декабря каталонцы примут «Мальорку» на «Камп Ноу».