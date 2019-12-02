Кристиян Бистрович: Помню, что нам всегда было непросто с «Арсеналом» ЦСКА примет «Арсенал» в 18-м туре премьер-лиги.

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал предстоящий матч с «Арсеналом» в 18-м туре премьер-лиги.

«У команды из Тулы есть хорошие и быстрые игроки, – приводит слова 21-летнего хорвата официальный твиттер армейцев. – Помню, что нам всегда было с ними непросто. Вот и в нынешнем сезоне с трудом победили, забив в концовке после стандарта. Хорошо, что (Седрик) Гогуа в том эпизоде оказался там, где нужно.

А в прошлом чемпионате уступили в гостях 0:2. Думаю, что и на этот раз игра будет очень тяжелая и упорная».

Напомним, в матче первого круга 1 сентября ЦСКА одержал волевую победу в Туле. После гола Даниила Лесового, у гостей отличились Ильзат Ахметов и Седрик Гогуа.

Отметим, что «Арсенал» ни разу не побеждал ЦСКА в гостях, проиграв четыре матча с общим счетом 1:14.

Матч ЦСКА – «Арсенал» пройдет 2 декабря на арене «ЦСКА» в Москве. Начало – 19:30 (мск).