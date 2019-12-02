Зинченко восстановился после травмы колена

22-летний полузащитник сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко вернулся после травмы и приступил к полноценным тренировкам. Об этом сообщает официальный сайт английской команды.
Отмечается, что футболист, пропустивший последние десять игры своей команды, пребывал в хорошем настроении и работал без каких-либо ограничений. Скорее всего, украинец окажется в заявке на завтрашнюю игру АПЛ против «Бернли».
Напомним, что этой осенью Александр перенес операцию на колене и пропустил два месяца. В последний раз он выходил на поле 6 октября против «Вулверхэмптона» (0:2).
Всего в этом сезоне Зинченко принял участие в девяти матчах своей команды.
Отметим, что 3 декабря в рамках 15-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на выезде сыграет против «Бернли».
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