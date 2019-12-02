«Манчестер Юнайтед» не планирует увольнять Сульшера Руководство «манкунианцев» будет рассматривать вопрос об отставке только в том случае, если ситуация станет катастрофической.

Как сообщает Goal.com, только необычайно плохие результаты заставят вице-президента «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда искать кандидатов на замену главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера.

По информации издания, Вудворд уверен в способностях Сульшера и считает, что норвежец лежит в основе стратегии, которая перевернет клуб в среднесрочной перспективе. Это означает, что результаты в краткосрочной перспективе не являются неотъемлемой частью будущего Сульшера на посту наставника «манкунианцев».

Напомним, что после 14 туров «Манчестер Юнайтед» под руководством Сульшера набрал 18 очков и занимает девятую строчку в турнирной таблице АПЛ, оставаясь в восьми очках от четвертого места, дающего право участия в Лиге чемпионов, и в шести - от зоны вылета из премьер-лиги.