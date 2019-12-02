Влашич признан лучшим футболистом ЦСКА в ноябре

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич признан лучшим игроком команды по итогам ноября. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
В голосовании приняли участие 5658 человек. Хорват набрал 38 процентов. Второе место занял капитан команды Игорь Акинфеев (28%), а замкнул тройку Марио Фернандес (8%).
Влашич в прошлом месяце забил два гола в пяти встречах – в ворота «Зенита» (1:1) и «Крыльев Советов» (1:0).
Отметим, что на протяжении трех месяцев подряд (с июля по сентябрь) лучшим признавался Фернандес. А в октябре победу одержал Акинфеев.
ЦСКА после 17 туров занимает третье место в таблице РПЛ, набрав 33 очка. В сегодняшнем матче с тульским «Арсеналом» подопечные Виктора Гончаренко могут обогнать «Локомотив» и подняться на вторую строчку.
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