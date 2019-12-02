Анчелотти закроет игроков на базе «Наполи» перед игрой с «Удинезе»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти после домашнего поражения в 14-м туре чемпионата Италии против «Болоньи» (1:2) принял решение закрыть команду на тренировочной базе, начиная с этой недели, сообщает пресс-служба неаполитанского клуба.
Коллектив будет усердно готовиться с завтрашнего дня к субботней встрече против «Удинезе», находящемся на 16-й позиции в турнирной таблице.
Напомним, что «Наполи» не может выиграть уже восемь матчей кряду во всех турнирах. И в последнее время стали возникать разговоры о возможной отставке итальянского специалиста.
На данный момент команда занимает седьмое место в Серии А, отставая от зоны Лиги чемпионов на восемь очков.
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