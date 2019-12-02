Сергей Юран: «Спартак» начал играть после удаления Оздоева Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

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Бывший футболист московского «Спартака» Сергей Юран – о матче с «Зенитом» в 18-м туре РПЛ (0:1).

«Первый тайм остался за «Зенитом», команда всецело доминировала, а у «Спартака» ничего не получалось. Второй тайм все уравнял, особенно когда «Зенит» остался в меньшинстве. «Спартак» тогда хотя бы начал в футбол играть.

Надо командой заниматься. Тедеско сколько в чемпионате России? Месяц, наверное, или чуть больше, а он уже о судействе говорит. Нужно свои ошибки в первую очередь искать, потому что он то играл в 5 центральных защитников, то перестроил в 2 центральных. Замены сделал непонятные. Я так и не понял, что эти игроки должны были сделать. Наверное, все-таки надо с себя начинать», – цитирует специалиста Sport24.ru.