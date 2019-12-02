Лапорт вернется на поле через полтора-два месяца

Французский защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт может вернуться в состав после травмы колена в январе-феврале. Об этом сообщил футболист в одном из интервью.
– Мое выздоровление идет очень хорошо. Мне все еще нужно время, но я надеюсь, что как можно скорее смогу вернуться и сыграть со своими товарищами по команде. Я не могу сказать, когда именно, но приблизительно через полтора-два месяца, – цитирует Лапорта The National.
Напомним, что Лапорт перешел в английскую команду в 2018 году за 57 миллионов фунтов стерлингов – за это время он принял участие в 68 встречах, забив 5 голов и отдав 3 результативные передачи.
В текущем сезоне Лапорт сыграл в четырех матчах в АПЛ, проведя на поле в общей сложности 307 минут.
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