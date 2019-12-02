ЦСКА – «Арсенал». Составы команд Стали известны стартовые составы ЦСКА и тульского «Арсенала» на матч 18-го тура российской премьер-лиги.

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ЦСКА: Акинфеев, М. Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Кучаев, Бистрович, Дзагоев, Влашич, Обляков, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Ахметов, Сантос, Набабкин, Сигурдссон, Нисимура, Гогуа, Бийол, Шарлия, Щенников, Тикнизян.

«Арсенал»: Шамов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Ткачёв, Чаушич, Костадинов, Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Левашов, Хагуш, Денисов, Довбня, Берхамов, Пантелеев, Ломовицкий, Лесовой, Аджоев, Кангва, Тудорие.

Встреча состоится сегодня в Москве и начнется в 19:30 по московскому времени.