Источник назвал несколько причин, почему Аллегри отказал «Арсеналу» - Советский спорт
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02 декабря 2019 18:26ФутболГичунцев Артур

Источник назвал несколько причин, почему Аллегри отказал «Арсеналу»

Об этом сообщает The Athletic.

Итальянский специалист Массимилиано Аллегри встречался с руководством лондонского «Арсенала» еще до увольнения Унаи Эмери.

Согласно источнику, экс-наставник «Ювентуса» отказался от работы в английском клубе, поскольку боссы «пушкарей» не одобрили его идею с приглашением тренерского штаба из девяти человек. Также Аллегри сомневается в нынешнем составе «Арсенала» и предложил обновить команду, что не устроило клуб.

Руководство, в свою очередь, не понравился тот факт, что итальянец не знает английского языка. Таким образом, бывший рулевой «Милана» решил подождать до лета. Он считает, что по окончании сезона ему поступят более привлекательные предложения.

На данный момент «Арсеналом» руководит бывший футболист «канониров» Фредрик Юнгберг.

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