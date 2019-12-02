Гендиректор «Зенита» – о возмущениях Тедеско: Судьи отработали квалифицированно Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о недовольстве главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, который раскритиковал судей после поражения от питерцев (0:1) в 18-м туре РПЛ.

«Читал, что Тедеско возмущался по поводу пенальти. Но, если внимательно прочитать изменения в правилах по поводу назначения пенальти за игру рукой, касание Ракицкого никак не попадает под категорию игры рукой, заслуживающей пенальти.

В моменте с забитым мячом спорить вообще не надо. Никакого нарушения не было. Если мы будем считать это нарушением, футбол нужно переименовать в балетный футбол. Судейская бригада вчера отработала квалифицированно», – цитирует функционера «Чемпионат».