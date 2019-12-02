Мостовой считает, что в матче с «Зенитом» Тедеско провел неправильные замены По его мнению, Мельгарехо, Шюррле и Джано не смогли усилить игру во втором тайме.

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался на тему работы главного тренера московского клуба Доменико Тедеско в матче 18-го тура Российской премьер-лиги против «Зенита». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу питерцев.

– Тедеско всё ещё не может показать, зачем его взяли в «Спартак». Первый тайм обсуждать вообще не приходится – для красно-белых он был провальным. После перерыва неплохо начали, понеслись вперёд, но моментов, кроме удара Понсе в штангу, в принципе, не было, хотя 40 минут провели в большинстве. И это однозначно вопрос к тренеру. Его замены не то что не усилили игру, они её поломали. Кстати, уже не в первый раз. Смотрел статистику, по которой «Зенит» во втором тайме сделал больше спринтов, чем «Спартак». И это повторю – вдесятером. Мне кажется, это необъяснимо, – цитирует Мостового RT.

Отметим, что в следующем туре «Спартак» дома примет «Ростов», а «Зенит» – «Динамо».