Нидерланды в товарищеском встрече сыграют с Испанией Игра состоится 29 марта.

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Сборные Нидерландов и Испании проведут товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату Европы 2020 года. Об этом сообщает официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации.

Встреча состоится 29 марта в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройф Арена».

Отмечается, что этот матч станет первым для Луиса Энрике с момента его возвращения на пост главного тренера испанской сборной. Специалист покинул национальную команду летом 2019 года в связи с тяжелой болезнью 9-летней дочери Ксаны, которая умерла от рака костей 29 августа.

После отставки Луиса Энрике сборной руководил его помощник Роберт Морено, с которым они вместе работали с 2008 года.

Испания смогла выйти в финальную стадию Евро-2020 и сразу же после победы в последнем матче над Румынией (5:0) ему сообщили, что Энрике возвращается в команде и не желает видеть Роберта в тренерском штабе.