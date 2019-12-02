Маурисио Почеттино: Я открыт для предложений

Бывший наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал о планах на будущее, отметив, что готов рассмотреть вариант с работой в чемпионате Аргентины.
«На сегодняшний день мне сложно представить себя в аргентинском клубе, хотя, ради семьи я готов это сделать. Нужно подождать несколько дней. Посмотрим, что произойдет. Я хочу вернуться в Европу. В моем возрасте не нужно много времени, чтобы восстановиться после увольнения. Я открыт для предложений», – цитирует специалиста Sky Sports.
Ранее сообщалось, что Почеттино интересен «Барселоне», мадридскому «Реалу», «Ювентусу» и лондонскому «Арсеналу».
Добавим, что он работал с лондонским клубом с 2013 года.
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