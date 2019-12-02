Источник: Дзюба и «Зенит» договорились о продлении контракта Воспитанник «Спартака» выступает за питерский клуб с 2015 года.

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Форвард «Зенита» Артем Дзюба останется в команде, несмотря на желание оказаться в одном из европейских клубов.

Как сообщил футбольный агент Александр Маньяков, 31-летний нападающий согласовал с клубом новое соглашение и останется в Санкт-Петербурге по окончании карьеры.

«В конце сезона у Дзюбы заканчивается контракт с «Зенитом». Насколько я знаю, условия нового договора согласованы, стороны только торгуются о его длительности: Артем хочет 4 года, а «Зенит», кажется, предлагает 2+1. В Европу Дзюба вряд ли поедет и в ближайшее время разорвет агентский договор с Жорже Мендешем. Время прошло.

У Артема состоялся разговор с Алексеем Миллером. Президент «Зенита» пообещал ему хороший контракт и работу в клубе после окончания карьеры. Так что будущее Дзюбы сейчас связано только с Питером», – написал Маньяков в своем Telegram.

Ранее сообщалось, что Дзюбой интересуются английский «Эвертон», а также французский «Монако». Сам футболист сообщал о желании попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов.