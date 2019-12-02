ЦСКА на своем поле уступил «Арсеналу»

Единственный мяч в этой встрече забил нападающий тульской команды Даниил Лесовой (52-я минута).
После этой игры «Арсенал» набрал 22 очка и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА с 33 очками опустился на четвертое место.
В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет против «Краснодара», а «Арсенал» на своем поле встретится с «Локомотивом».
Чемпионат России
18-й тур
ЦСКА – «Арсенал» – 0:1 (0:0)
Гол: Лесовой, 52
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Карпов (Бийол, 67), Магнуссон, Фернандес, Бистрович, Обляков, Влашич, Кучаев (Ахметов, 57), Дзагоев (Сигурдссон, 78), Чалов
«Арсенал»: Шамов, Альварес, Комбаров, Беляев, Бауэр, Ткачев (Лесовой, 31), Костадинов, Горбатенко, Чаушич, Григалава, Луценко (Ломовицкий, 83)
Предупреждения: Комбаров (24), Лесовой (84), Дивеев (90)