ЦСКА на своем поле уступил «Арсеналу» Футболисты ЦСКА проиграли «Арсеналу» в домашнем матче 18-го тура российской премьер-лиги со счетом 0:1.

Единственный мяч в этой встрече забил нападающий тульской команды Даниил Лесовой (52-я минута).

После этой игры «Арсенал» набрал 22 очка и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА с 33 очками опустился на четвертое место.

В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет против «Краснодара», а «Арсенал» на своем поле встретится с «Локомотивом».

Чемпионат России

18-й тур

ЦСКА – «Арсенал» – 0:1 (0:0)

Гол: Лесовой, 52

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Карпов (Бийол, 67), Магнуссон, Фернандес, Бистрович, Обляков, Влашич, Кучаев (Ахметов, 57), Дзагоев (Сигурдссон, 78), Чалов

«Арсенал»: Шамов, Альварес, Комбаров, Беляев, Бауэр, Ткачев (Лесовой, 31), Костадинов, Горбатенко, Чаушич, Григалава, Луценко (Ломовицкий, 83)

Предупреждения: Комбаров (24), Лесовой (84), Дивеев (90)