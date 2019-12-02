Стадион «Атлетико» могут дисквалифицировать за выкрики в адрес Гризманна Вчерашний матч завершился победой «Барселоны» со счетом 1:0.

Контрольно-дисциплинарный комитет чемпионата Испании изучит ситуацию вокруг матча 15-го тура между «Атлетико» и «Барселоной» (0:1) в отношении мадридских болельщиков, оскорблявших нападающего каталонского клуба Антуана Гризманна. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

В частности, болельщики скандировали фразу: «Гризманн, умри». За подобные выкрики мадридской команде придется либо уплатить штраф около 90 тысяч евро, либо частично или полностью закрыть трибуны стадиона своего домашнего стадиона «Ванда Метрополитано» в ближайшие матчи.

Напомним, что Гризманн перешёл в «Барселону» из «Атлетико» в летнее трансферное окно за 120 миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие 18 матчах, забив пять голов и отдав три результативные передачи.