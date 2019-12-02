Игорь Черевченко: С ЦСКА отдали мяч, искали свободные зоны Главный тренер «Арсенала» – о победе над ЦСКА (1:0).

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- Скажу за многих: в РПЛ мало команд, которые играют в позиционные атаки. Может, их вообще нет. ЦСКА тоже лучше играет на встречных курсах. Мы отдали мяч, искали свободные зоны.

ЦСКА очень активно играет в первые 30-35 минут. Я обращал на это внимание команды в перерыве. Нам удавались быстрые атаки, с этой задачей выходил и Лесовой, - приводит слова Черевченко Sport24.ru.

Добавим, что после этой победы «Арсенал» набрал 22 очка и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ.